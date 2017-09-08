Видео: Буйный наркоман в Чехии бросает с крыши черепицей в людей

Под градом из кусков черепицы оказались пешеходы в небольшом городке под Брно. На крышу частного дома забрался наркоман: он яростно отрывал куски черепицы и бросал ими в людей. Досталось и прибывшим на место полицейским. Свидетели узнали в агрессоре местного наркомана: после задержания его отвезли в психиатрическую лечебницу. Возможно, против него заведут и уголовное дело.
Инцидент произошел вечером. Прохожие заметили, что мужчина в нижнем белье забрался на крышу чужого частного дома. В припадке ярости он начал швырять в людей черепицей. Прибывшие полицейские сначала пытались успокоить мужчину с безопасного расстояния, но он не реагировал и также бросал в них черепицей.
«Тогда полицейские залезли по сточной трубе на крышу и попытались поговорить с агрессором», – рассказала каналу Prima пресс-секретарь полиции Андреа Цейнкова.
Один из полицейских во время операции упал с крыши. Наконец, наркомана удалось повалить на землю и обезвредить.
«Это была опасная операция. Тем не менее, полицейские справились с ней, хотя один из них и свалился с крыши», – уточнил он.
Название города, в котором произошел инцидент, полицейские не стали сообщать по просьбе местных жителей. По информации пожарной службы, на месте находились и другие люди в состоянии наркотического опьянения, которые представляли опасность для окружающих.