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Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения

Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения

artyommm 96 0
Владельца магазина в Чехии оштрафовали за публикацию фото вора, укравшего велосипед.
Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения

Владелец интернет-магазина велосипедов Якуб Дитрих должен заплатить штраф 5 000 крон за то, что опубликовал фотографию вора. Такое решение приняло Управление по охране персональных данных. Чех выложил фотографию преступника, который украл у него велосипед стоимостью 50 000 крон, у себя на странице в Facebook. 

Дитрих уже обращался в Конституционный суд, который отказался заниматься этим делом. Мужчина расстроен: «За помощь в поиске преступника, который между тем разыскивается как рецидивист, чешское государство нас не поблагодарило, а наоборот – дало штраф».

Шесть лет назад у Якуба Дитриха украли электровелосипед. Вор похитил транспортное средство из магазина, где были на законных основаниях установлены камеры видеонаблюдения, поэтому преступление было заснято. Через несколько дней потерпевший получил велосипед обратно благодаря тому, что выложил в соцсети фото вора. С тех пор ему приходится ходить по судам, так как ему назначили штраф 5 000 крон. Госучреждение считает, что владелец магазина должен был получить разрешение от преступника или полиции на то, чтобы опубликовать кадры.

Дитрих обратился в суд, который его оправдал и аннулировал штраф. Судья постановила, что преступник не может рассчитывать на охрану персональных данных в таком же объеме, как законопослушные граждане. Но представители учреждения по защите персональных данных подали кассационную жалобу, так как считают, то чех должен был обратиться в полицию и попросить именно их опубликовать фотографию. Верховный административный суд с этой точкой зрения согласился, и мужчине снова назначили штраф. Конституционный суд за него не вступился.

Источник: aktualne.cz

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Темы
полиция законы суды
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