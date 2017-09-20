Это чешское вино вошло в список лучших в мире

Чешское вино от моравской винодельни вошло в престижный список 34 лучших вин мира и завоевало платиновую медаль на конкурсе Decanter World Wine Awards 2017.

Большого международного успеха добилась моравская винодельня Sonberk с белым вином Pálava 2015 VOC. Это вино вошло в рейтинг престижного международного журнала Decanter как одно из 34 лучших в мире. На конкурсе Decanter World Wine Awards 2017 оно завоевало платиновую медаль Best in Show.

Вино Pálava 2015 VOC делают исключительно из винограда сорта Палава. Комиссия экспертов признала его лучшим сухим ароматическим вином из всех представленных образцов. Журнал Decanter объявил, что моравское вино Pálava стало международной сенсацией этого года. Жюри высоко оценило исключительную полноту вкуса вина, в котором чувствуются нотки персика и груши с привкусом миндаля.

Винодельня Sonberk

Сами виноделы из Sonberk характеризуют свое вино так: «Аромат свежего винограда, чайной розы, экзотических фруктов дополнен приятными пряными нотками. Вкус яркий и выразительный, копирует аромат вина. Длительное послевкусие фруктового и пряного вкусов дополняет впечатления от напитка».

Это уже не первый раз, когда моравская винодельня Sonberk получает международную награду. Четыре года назад американский журнал Wine and Spirits наградил премией ее вино Ryzlink rýnský 2008 года.

Винодельня Sonberk открылась в Попице в 2003 году. Она придерживается средневековых традиций выращивания винограда под Палавой. Виноградники Sonberk занимают территорию более чем 40 га и окружают здание винодельни на склоне холма Слунечна. В год винодельня выпускает 150 000 бутылок качественных белых вин.

Винодельня Sonberk

Источник: echo24.cz