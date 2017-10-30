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В воскресенье в Чехии бушевал ураган, есть жертвы

В воскресенье в Чехии бушевал ураган, есть жертвы

artyommm 1187 0
Двое пожилых людей погибли из-за падения деревьев. Сотни тысяч семей остались без электричества. С домов срывало крыши. Разрушен православный храм.
Фото: Zoo Praha, Foto: Jaroslav Šimek
В воскресенье в Чехии бушевал ураган, есть жертвы

В минувшее воскресенье, 29 октября, Чехию накрыл сильнейший ветер. На Снежке его скорость достигала 180 км/ч. Сотни тысяч семей остались без электричества. Двое пожилых людей погибли, не пережив падения деревьев. Трагедии произошли в Йичине и в районе Тршебича. 

Во многих районах с домов срывало крыши. Из-за обильных осадков в реках повысился уровень воды. В воскресенье закрылся зоопарк, а также на время приостановила работу крупная международная выставка Designblok. В чешском городе Мост из-за урагана обрушился деревянный православный храм.

Проблемы на железной дороге

Ряд проблем ограничил движение на железнодорожных маршрутах. Из-за урагана по главному коридору по-прежнему не ездят поезда между Хебом и Пльзенем. Заблокировано более 20 участков региональных трасс. Речь идет в первую очередь о горных и ближайших к ним областях Либерецкого края и Крушных гор, южной части Чехии и Высочины.

Отключение электричества

Без энергоснабжения в воскресенье, 29 октября, остались сотни тысяч семей – из-за повреждения линий высокого и низкого напряжения в десяти краях. Больше всего пострадали Краловеградецкий, Устецкий, Либерецкий и Среднечешский края. Более спокойная ситуация наблюдалась в северной и центральной части Моравии. Линии электропередач чаще всего выходили из строя из-за падающих деревьев. 

Предупреждение Чешского гидрометцентра действовало на всей территории Чехии до 19:00. 

Источник: denik.cz

 

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погода авария Чехия
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