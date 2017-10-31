Водители в Чехии быстро «переобувают» машины в зимнюю резину

Первые серьезные холода заставили водителей как можно скорее поменять летние покрышки на зимние. С 1 ноября зимняя резина станет обязательной, если на дорогах будет лежать снег или лед.

На выходных в Чехии бушевал ураган, и вместе с ним пришло похолодание. В некоторых районах, в особенности на возвышенностях, уже пошел снег. В связи с этим чешские водители торопятся скорее «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину.

С 1 ноября до 31 марта в Чехии водители будут обязаны ездить на зимних покрышках при наличии снега или льда на дорогах. Представитель Команды дорожной безопасности Роман Будски рекомендовал быстрее поменять резину особенно тем автомобилистам, которые часто ездят в горы. Также позаботиться о смене покрышек стоит и водителям, которые управляют служебными автомобилями: в неожиданных погодных условиях им не нужно будет откладывать поездку.

На станциях шиномонтажа рассказали, что в течение октября поменять резину можно было без предварительной записи, так как желающих было мало. Сейчас перед заездом на шиномонтаж лучше позвонить заранее – за несколько дней.

В соответствии с поправкой к закону о дорожном движении от 2011 года, с ноября по март водители в Чехии не имеют права ездить на летней резине, если на дорогах лежит снег или образовался ледяной слой. Населенные пункты также имеют право устанавливать на своей территории предупреждающие знаки «Зимняя резина» (Zimní výbava). Там, где они будут стоять, допускается проезд автомобилей только на зимних покрышках вне зависимости от погодных условий. В противном случае водитель будет считаться нарушителем.

Толщина протектора зимней резины в указанный выше период должна быть не менее 4 мм. Если при проверке откроется, что она меньше, водитель будет оштрафован на 1 500 крон. Полиция может также запретить дальнейшее движения автомобиля, сославшись на его не соответствующее нормам техническое состояние.

Источник: novinky.cz