Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре

Точный план мероприятия держится в секрете. Таксистам расскажут о нем непосредственно в день забастовки.

Таксисты в Праге сообщили, что в среду, 15 ноября, в столице пройдет забастовка против перевозчиков, которые пользуются приложениями в рамках экономики совместного потребления, как Uber. В каком виде будет проходить акция протеста, Содружество чешских таксистов не уточняет. Его представители только заранее извинились перед людьми за причиняемые им неудобства.

В этом году уже прошли две акции протеста против Uber в пражском аэропорту. Сейчас содружество таксистов призывает водителей собрать 15 ноября в 5:00 на Страгове. Там организаторы расскажут, как мероприятие будет проходить дальше. Скорее всего, таксисты, как и раньше, поедут в город и будут блокировать улицы.

Таксисты Праги по-прежнему недовольны тем, что водители Uber не выполняют установленные законом условия для оказания услуг пассажирских перевозок. Прежде всего, таксисты недовольны тем, что их конкуренты, представители экономики совместного потребления, никак не обозначают свои автомобили, не имеют лицензии и не пользуются таксометрами. Согласно статистике, в Праге работает около 2 000 водителей Uber.

Напомним, недавно Верховный административный суд принял сторону магистрата и постановил, что водители, оказывающие услуги в рамках экономики совместного потребления, должны соблюдать законы, как и таксисты.

Источник: novinky.cz