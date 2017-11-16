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Новые правила для Uber и такси в Чехии: Что изменится?

Новые правила для Uber и такси в Чехии: Что изменится?

artyommm 1 0
Министерство транспорта Чехии опирается на опыт Эстонии, которая уже адаптировала свои законы под экономику совместного потребления и другие современные экономические реалии.
Новые правила для Uber и такси в Чехии: Что изменится?

В последний момент пражские таксисты решили не проводить акцию протеста против Uber и других подобных сервисов. В обмен они хотят получить гарантию, что мэрия будет регулировать деятельность водителей Uber таким же образом, как и таксистов. 

Но уже понятно, что в будущем классические сервисы такси также «переедут» в мобильные приложения. Министерство транспорта Чехии уже завершает работу над поправкой к закону. 

Вместо таксометра таксисты смогут пользоваться мобильными приложениями, а пассажиры смогут еще до начала поездки знать, в какую сумму им обойдется услуга. В Чехии собираются обновить правила в сфере пассажирских перевозок, чтобы они больше соответствовали реалиям 21 века. Поправка к закону будет распространяться как на водителей классических служб такси, так и на Uber. 

Министр транспорта Дан Тек признается, что таксисты должны смириться с тем, что пассажиры хотят заранее знать, сколько они заплатят за поездку. В то же время таксометры должны будут остаться, но только для тех такси, которые будут подбирать клиентов на улицах и пользоваться специально выделенными для пассажирского транспорта полосами. Их машины также должны будут в обязательном порядке обозначаться знаками TAXI. 

И еще одно важное изменение, которое в будущем может вступить в силу: водителям такси не нужно будет сдавать обязательный экзамен на знание местности. Министр транспорта объясняет, что в эру навигаторов это излишне. Министерство берет за пример опыт Эстонии, которая адаптировала законодательство под современные экономические условия.

Источник: ihned.cz

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Uber такси законы
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