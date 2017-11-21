Кто быстрее, дешевле и порядочнее: В Праге проверяли такси

Исследование проводила некоммерческая платформа «Потребительский форум».

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Некоммерческая платформа Spotřebitelské fórum («Потребительский форум») провела собственное исследование, чтобы выяснить, какое такси в Праге самое дешевое и быстрое.

Победителем оказался сервис Uber POP. Платформа протестировала шесть служб и сервисов такси в Праге (Uber, Liftago, Taxify, Hopin, AAA taxi Praha и Proxi Taxi), заказав у каждого перевозчика по две дневные и две ночные поездки. Все они проходили по одинаковому маршруту длиной 24 км.

Самым быстрым оказался Uber POP, который преодолел 24-километровый путь за 64 минуты. На три минуты позже пассажира привез таксист Liftago. На третьем месте оказалась служба такси AAA Taxi с результатом 68 минут.

Дешевле всего поездка обошлась в Uber POP и Taxify – по 470 крон. У второго перевозчика такая цена получилась благодаря 20% скидке, которая действовала во время, когда платформа проводила тестирование. Классические службы такси брали за услугу до 719 крон.

Изначально установленной цены на поездку с абсолютной точностью придерживался только Uber POP. Остальные службы повышали или понижали сумму оплаты на 7 крон и больше. Profi Taxi и вовсе удивил снижением стоимости поездки на 221 крону по отношению к той, которую сначала показало мобильное приложение.

Кроме скорости и стоимости поездки, платформа «Потребительский форум» хотела узнать, насколько водители той или иной службы охотно возвращают забытые вещи пассажирам. Все сервисы, кроме AAA Taxi, возвращали найденные предметы в каждом из случаев.

«Потребительский форум» проводил подобное исследование уже во второй раз. По сравнению с 2016 годом цены на такси в Праге упали в среднем на 7 крон за километр. Службы такси по-прежнему конкурируют между собой. В этом году самой низкой ценой за километр оказалась сумма 19 крон. В прошлом году – 26 крон.

Ранее мы писали о результатах сравнения работы классических такси и мобильных сервисов в Праге.

Источник: aktualne.cz