Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Кто быстрее, дешевле и порядочнее: В Праге проверяли такси

Кто быстрее, дешевле и порядочнее: В Праге проверяли такси

artyommm 686 0
Исследование проводила некоммерческая платформа «Потребительский форум».
Фото: shutterstock.com
Кто быстрее, дешевле и порядочнее: В Праге проверяли такси

Некоммерческая платформа Spotřebitelské fórum («Потребительский форум») провела собственное исследование, чтобы выяснить, какое такси в Праге самое дешевое и быстрое.

Победителем оказался сервис Uber POP. Платформа протестировала шесть служб и сервисов такси в Праге (Uber, Liftago, Taxify, Hopin, AAA taxi Praha и Proxi Taxi), заказав у каждого перевозчика по две дневные и две ночные поездки. Все они проходили по одинаковому маршруту длиной 24 км.

Самым быстрым оказался Uber POP, который преодолел 24-километровый путь за 64 минуты. На три минуты позже пассажира привез таксист Liftago. На третьем месте оказалась служба такси AAA Taxi с результатом 68 минут.

Дешевле всего поездка обошлась в Uber POP и Taxify – по 470 крон. У второго перевозчика такая цена получилась благодаря 20% скидке, которая действовала во время, когда платформа проводила тестирование. Классические службы такси брали за услугу до 719 крон.

Изначально установленной цены на поездку с абсолютной точностью придерживался только Uber POP. Остальные службы повышали или понижали сумму оплаты на 7 крон и больше. Profi Taxi и вовсе удивил снижением стоимости поездки на 221 крону по отношению к той, которую сначала показало мобильное приложение.

Кроме скорости и стоимости поездки, платформа «Потребительский форум» хотела узнать, насколько водители той или иной службы охотно возвращают забытые вещи пассажирам. Все сервисы, кроме AAA Taxi, возвращали найденные предметы в каждом из случаев.

«Потребительский форум» проводил подобное исследование уже во второй раз. По сравнению с 2016 годом цены на такси в Праге упали в среднем на 7 крон за километр. Службы такси по-прежнему конкурируют между собой. В этом году самой низкой ценой за километр оказалась сумма 19 крон. В прошлом году – 26 крон.

Ранее мы писали о результатах сравнения работы классических такси и мобильных сервисов в Праге.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
такси Прага
Читайте
по теме 
Новые правила для Uber и такси в Чехии: Что изменится?
16.11.2017 12:24 Общество
Новые правила для Uber и такси в Чехии: Что изменится?
1441 0
Пражские таксисты не будут блокировать дороги в Праге
15.11.2017 09:40 Общество
Пражские таксисты не будут блокировать дороги в Праге
458 0
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
13.11.2017 09:56 Общество
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
543 0
Прага выиграла спор с Uber
07.11.2017 13:25 Общество
Прага выиграла спор с Uber
2566 0
Последние новости:
21
ноября
Полиция снова требует от Парламента выдачи видных чешских политиков
21.11.2017 13:33 Общество
Полиция снова требует от Парламента выдачи видных чешских политиков
454 0
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены
21.11.2017 11:45 Общество
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены
893 0
В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку
21.11.2017 11:21 Общество
В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку
601 0
В Евросоюзе хотят ужесточить условия для интернет-сайтов
21.11.2017 11:02 Общество
В Евросоюзе хотят ужесточить условия для интернет-сайтов
387 0
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать
21.11.2017 09:00 Общество
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать
1530 0
Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО
21.11.2017 08:35 Культура
Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО
331 0
В Чехии скоро начнет ездить первый электробус без водителя
21.11.2017 08:03 Экономика
В Чехии скоро начнет ездить первый электробус без водителя
447 0
20
ноября
Чешский президент полетел в Россию: Стали известны подробности визита
20.11.2017 15:45 Политика
Чешский президент полетел в Россию: Стали известны подробности визита
1272 0
Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии
20.11.2017 13:57 Общество
Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии
1215 0
В Праге начала работать первая рождественская ярмарка
20.11.2017 13:15 Общество
В Праге начала работать первая рождественская ярмарка
936 0


Мобильная версия