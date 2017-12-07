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Сколько замков за неделю влюбленные вешают на Карловом мосту

Сколько замков за неделю влюбленные вешают на Карловом мосту

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Специалист рассказал об обратной стороне традиции вешать замки на мосту в знак сохранения любви.
Сколько замков за неделю влюбленные вешают на Карловом мосту

Влюбленные пары, которые по европейской традиции хотят закрепить свою любовь навсегда и поэтому вешают замки на мостах, нашли место и на каменном Карловом мосту. Объектом их внимания стала решетка возле скульптуры покровителя чешских земель Яна Непомуцкого. Такие «свадебные» замки на одном из самых знаменитых мостов в мире снимают каждую неделю, и это не так уж и легко.

Представитель содружества художников Карлова моста Роман Котрч рассказал, что замки причиняют большой вред Карлову мосту. Их снятие происходит вручную – с помощью рычажных ножниц. Если металл высокого качества, то приходится использовать аккумуляторную шлифмашинку. 

Снятые замки отвозят в пункты приема металла. На вырученные деньги приобретаются необходимые инструменты для демонтажа замков. Котрч надеется, что скоро мода на эту традицию закончится. Интересно, что Музей Праги взял несколько замков на хранение. Там считают, что через несколько десятилетий они станут историей того, что когда-то происходило на Карловом мосту.

За неделю на решетке моста появляется около 120 замков. Некоторые из них вызывают удивление: они настолько большие, некрасивые и несуразные, что непонятно, зачем их вешают на мосту для сохранения любви. Как признается чех, устранять их крайне сложно.

Прага не единственный город в Европе, который столкнулся с этой проблемой. В списке фигурируют Дрезден, Рим, Париж и другие места в Европе.

Источник: novinky.cz

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Карлов Мост Прага
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