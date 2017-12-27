Какие улицы перекроют на Новый год в центре Праги

Магистрат сообщил о запланированном ограничении движения автомобилей в центре столицы в новогоднюю ночь и 1 января.

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Из-за празднования Нового года в центре Праги будут перекрыты дороги. Об этом сегодня сообщили в пражском магистрате. Ограничения в движении транспорта коснутся Вацлавской и Староместской площадей, а также окрестностей Карлова моста.

1 января планируют перекрывать дороги в связи с праздничным фейерверком, который удобнее всего будет смотреть со стороны набережной Дворжака. Кроме ограничений проезда автомобилей, будут предприняты меры по усилению безопасности в общественных местах.

В воскресенье, 31 декабря, с 20:00 до 3:00 будет закрыт въезд на Староместскую площадь с Парижской улицы. На Вацлавской площади нельзя будет парковать автомобили в этот день с 12:00 до 10:00. В это же время будет закрыт въезд на Вильсонову улицу. Улицы Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská и Ve Smečkách перекроют в воскресенье с 16:00 до понедельника 08:00.

В воскресенье с 23:30 до 01:30 будет закрыт участок Křižovnická - Smetanovo nábřeží между улицами Platnéřská и улицей Каролины Светлой. На Малой Стране с 21:00 до 02:00 нельзя будет проехать по улицам Йозефска и Мостецка.

В понедельник, 1 января, с 16:00 до 18:30 водителям также придется столкнуться с ограничениями проезда. Полиция перекроет набережную Дворжака на участке от Штефаникова моста до площади Яна Палаха и от улицы 17 ноября до площади Цюриовых и площади Яна Палаха.

С противоположной стороны Влтавы будет перекрыта набережная Эдварда Бенеша на участке между Карловым и Штефаниковым мостами. Автомобили не смогут проехать по Чехову, Манесову и Штефаникову мостам, а также по мосту Легий. Трамваи также будут двигаться с большими интервалами, поэтому магистрат рекомендует пользоваться в это время метро.

Источник: ceskenoviny.cz