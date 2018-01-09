Что происходит на Чешской почте в Праге?

Жители Праги массово жалуются на то, что они не могут получить отправленные им в декабре посылки и корреспонденцию. Чешская почта не справляется с работой.

Чешская почта в Праге не справляется. Служба доставки не успевает развозить посылки. Люди, которые ждут отправлений, даже не подозревают, что могут их так и не получить. Например, посылки с уже оплаченными товарами из интернет-магазинов почта возвращает отправителю как не востребованные адресатом.

Подобный опыт с Чешской почтой уже есть у многих жителей столицы. Кто-то получает посылку с опозданием в несколько недель, кто-то не дожидается вообще ничего. Особенно это досадно тем адресатам, которые ждали отправления из-за границы. Чешская почта приносит извинения и объясняет сложившуюся ситуацию тем, что у нее острая нехватка сотрудников.

Недовольные клиенты звонят в почтовые отделения, но там часто никто не отвечает. Одна и та же проблема наблюдается во многих частях Праги. Столичные жители заметили, что стало сложнее получить не только посылку, но и заказное письмо или денежный перевод.

Пресс-атташе Чешской почты подтвердил, что в настоящее время существуют проблемы с доставкой отправлений, и это объясняется критической ситуацией с персоналом. Хуже всего дела обстоят именно в Праге. В Чехии очень низкий уровень безработицы, и найти водителей или сотрудников в службу доставки очень сложно.

Проблемы в работе Чешской почты также связаны и с рождественскими праздниками, когда по традиции люди отправляют друг другу много подарков. В пресс-службе отметили, что клиенты, которые не получили оплаченную посылку, могут подать рекламацию в любом отделении Чешской почты.

Каждый случай будет разбираться в индивидуальном порядке. Клиенты могут также обратиться к правозащитнику по вопросам почтовых отправлений. Он обычно решает вопросы о недоставленных посылках, об очередях в отделениях, а также о поврежденных отправлениях.

Улучшить качество сервиса Чешская почта собирается путем повышения цен на обычную и заказную корреспонденцию с 1 февраля 2018 года.

Источник: idnes.cz