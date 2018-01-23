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Автомобильный завод «Шкода» в Чехии начал проводить бесплатные экскурсии

Автомобильный завод «Шкода» в Чехии начал проводить бесплатные экскурсии

Vladislava M 63 0
Завод Škoda Auto возобновил бесплатные экскурсии с гидами. Во время 2-часовой прогулки гостям показывают производственные помещения и рассказывают об истории компании.
Фото: museum.skoda-auto.cz
Автомобильный завод «Шкода» в Чехии начал проводить бесплатные экскурсии

Автомобильная компания Škoda Auto после длительного промежутка снова проводит групповые экскурсии с гидом. До недавнего времени строго охраняемый комплекс открылся для общественности в любые дни, кроме особенных случаев.

Экскурсии по производству Škoda Auto в Квасинах раньше проводили регулярно. Но в период разработки новых моделей компания на четыре года закрыла доступ посторонним. В это время посмотреть на работу завода можно было только через СМИ.

Осенью прошлого года Škoda Auto решила снова обновить экскурсии, и люди проявили к ним огромный интерес. За три месяца экспериментальных экскурсий эту возможность использовали почти 900 человек.

«Экскурсии по заводу проводят наши опытные сотрудники. Они имеют к компании личное отношение, им есть, что сказать: не только о ее современном состоянии, но и об истории», – рассказал заведующий производством завода Škoda Auto в Квасинах Иржи Черны.

Организатор мероприятий – музей Шкоды в городе Млада-Болеслав. Заказывать экскурсию нужно заранее: на сайте онлайн или по телефонам 326 8 31134, 31135, 31137 (либо электронной почте museum@skoda-auto.cz). Если музей подтвердит срок, то в указанное время у ворот завода вас будет ожидать гид. Самостоятельно входить на территорию производственного комплекса посторонним запрещено.

Экскурсии проводят бесплатно. Единственное условие – чтобы посетителям было больше 10 лет. Осмотреть завод можно с 8 до 17 часов с понедельника до субботы. Во время экскурсии, которая длится примерно два часа, гостям покажут сварочные и сборочные цеха, а также познакомят с историей завода, на котором автомобили изготавливают с 1934 года.

 

Максимальная экскурсионная группа составляет 15 человек. Более крупные группы делят на две. Минимальное количество участников не установлено.

Кроме чешского языка экскурсии проводят на немецком. Чтобы люди хорошо слышали гида, им выдают оборудование с наушниками. Также нужно надевать светоотражающие жилеты и защитные очки.

Завод Шкоды в Квасинах в последние три года стремительно развивался. Автомобильная компания инвестировала в него больше 8 млрд крон и почти вдвое увеличила количество сотрудников – до 8 тысяч человек. Многие из них ездят в Квасины на работу из соседних городов и даже из Польши.

Источник: idnes.cz

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Темы
Skoda экскурсии Автомобили Чехия
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