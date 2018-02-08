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В Чехии посчитали, кто и сколько выпивает пива за неделю

В Чехии посчитали, кто и сколько выпивает пива за неделю

artyommm 53 0
Центр по изучению общественного мнения опубликовал новую статистику.
В Чехии посчитали, кто и сколько выпивает пива за неделю

В Чехии посчитали, сколько бокалов пива в среднем мужчины и женщины выпивают за неделю. Оказалось, что среднестатистический ценитель пива потребляет 8,8 пол-литрового бокала этого напитка за 7 дней. По сравнению с данными за прошлый год стало на один бокал пива больше. Что касается женщин, то они выпивают за неделю существенно меньше – всего 2,4 бокала.

Результаты предоставил Центр по изучению общественного мнения (CVVM). В исследовании участвовали 933 человека в возрасте старше 18 лет. Доля мужчин, которые открыто говорят о том, что пьют пиво, в прошлом году сократилась на 1% и составляет сегодня 87%. 

Статистика за последние несколько лет показала, что тенденции в потреблении пива изменились. Людей, которые пьют боле двух бокалов пива в день, становится меньше. В прошлом году, однако, количество пивоманов все равно стало увеличиваться, и они сейчас составляют около 20% от общего числа людей, пьющих пиво.

Интересно, что более образованные люди (выпускники вузов) пьют меньше пива. Например, люди с высшим образованием потребляют около 6 бокалов в неделю. 

Доля женщин, которые в прошлом году пили пиво, по сравнению с 2016 годом выросла на 2% и составила 59%. По статистике, три женщины из пяти пьют пиво. При этом среди любительниц пенного напитка больше всего женщин с базовым образованием. За ними по численности следуют женщины со средним образованием без аттестата зрелости. 

Что касается потребления пива в день, то мужчины в среднем выпивают 3,5 бокала в день, женщины – 1,5 бокала. Если соотнести количество людей, которые пьют пиво в заведении и дома, то получится 39 к 61. 

Источник: novinky.cz 

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Темы
чешское пиво Чехия статистика
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