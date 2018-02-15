Иностранец в Чехии перевозил грузовик на прицепе легкового автомобиля

Полиция остановила иностранца, который без водительских прав перевозил на прицепе своего легкового автомобиля крупный фургон. Перегруз составил больше тонны.

Фото: Policie ČR

Больше чем на тонну перегрузил свой легковой автомобиль 32-летний водитель в Чехии. Полицейские остановили его в Остраве. При проверке документов оказалось, что мужчина – иностранец. Об этом сообщила пресс-секретарь моравскосилезской полиции Ленка Сикорова.

Водительских прав при себе у него не было: мужчина смог показать полиции только их фотографию на мобильном телефоне. Также иностранец не смог предъявить и разрешение на перевозку такого тяжелого груза.

Полицейские обвинили мужчину в превышении веса допустимого груза. Перевозя грузовик на прицепе, водитель мог спровоцировать аварию уже потому, что при такой перегрузке тормозить становится гораздо тяжелее. Кроме того, полицейские обнаружили, что легковой автомобиль, перевозивший фургон, был оснащен затемненными стеклами, не отвечающим норме.

На месте с водителя взяли залог в размере 50 000 крон. Из него будет высчитываться возможный штраф.

«На ближайшей стоянке мужчина должен остановиться и оставить прицеп. Когда он внес залог, ему разрешили продолжать путь, но без груза. Позже он вернулся на место со службой эвакуации, которая могла перевезти грузовик», – прокомментировала пресс-секретарь.

Policie ČR

Источник: ČTK