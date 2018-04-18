Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
В Чехии начали продавать новую почтовую марку с Земаном

В Чехии начали продавать новую почтовую марку с Земаном

artyommm 331 0
Стоит новая марка с изображением чешского президента 19 крон.
В Чехии начали продавать новую почтовую марку с Земаном

Со среды, 18 апреля, филиалы Чешской почты начали продавать новую марку, на которой изображен действующий президент Чешской Республики Милош Земан. От предыдущей она отличается цветовым оформлением. Тираж составил 5 млн экземпляров. 

Почтовая марка с изображением президента по стоимости относится к категории А, т.е. ей можно оплатить отправку обычной корреспонденции весом до 50 г и открыток внутри страны. Стоит она сейчас 19 крон.

Почтовая типография отправила марку в печать в марте. В ее основу положена гравюра Милоша Ондрачека. Он в свое время работал также над созданием марки с изображением предыдущего президента ЧР Вацлава Клауса.

На новой марке можно увидеть национальные цвета Чехии: красный, синий и белый, а также год – 2018. Для создания гравюры была использована фотография из серии портретов Земана авторства Герберта Славика. Этот выбор одобрил сам президент.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чешская почта Милош Земан президент
Читайте
по теме 
Что происходит на Чешской почте в Праге?
09.01.2018 12:46 Общество
Что происходит на Чешской почте в Праге?
2454 0
В Чехии подорожают почтовые услуги
03.01.2018 11:47 Экономика
В Чехии подорожают почтовые услуги
954 0
Идеи для бизнеса: Частная почта – новый тренд среди чешских предпринимателей
24.10.2017 11:20 Бизнес
Идеи для бизнеса: Частная почта – новый тренд среди чешских предпринимателей
2549 0
Чешская почта сообщила о закрытии отделений на выходных
05.09.2017 14:56 Общество
Чешская почта сообщила о закрытии отделений на выходных
1221 0
Последние новости:
20
апреля
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
20.04.2018 16:06 Экономика
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
1578 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
446 0
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
20.04.2018 14:40 Общество
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
2607 0
В Чехии активизировались опасные клещи
20.04.2018 12:38 Общество
В Чехии активизировались опасные клещи
1751 0
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
20.04.2018 11:59 Общество
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
1273 0
19
апреля
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
19.04.2018 15:53 Общество
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
854 0
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
19.04.2018 15:36 Общество
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
1820 0
Почему чехи боятся иммигрантов
19.04.2018 11:58 Общество
Почему чехи боятся иммигрантов
1953 0
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
19.04.2018 11:38 Общество
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
878 0
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
19.04.2018 11:08 Общество
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
1027 0


Мобильная версия