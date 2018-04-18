В Чехии начали продавать новую почтовую марку с Земаном

Стоит новая марка с изображением чешского президента 19 крон.

Со среды, 18 апреля, филиалы Чешской почты начали продавать новую марку, на которой изображен действующий президент Чешской Республики Милош Земан. От предыдущей она отличается цветовым оформлением. Тираж составил 5 млн экземпляров.

Почтовая марка с изображением президента по стоимости относится к категории А, т.е. ей можно оплатить отправку обычной корреспонденции весом до 50 г и открыток внутри страны. Стоит она сейчас 19 крон.

Почтовая типография отправила марку в печать в марте. В ее основу положена гравюра Милоша Ондрачека. Он в свое время работал также над созданием марки с изображением предыдущего президента ЧР Вацлава Клауса.

На новой марке можно увидеть национальные цвета Чехии: красный, синий и белый, а также год – 2018. Для создания гравюры была использована фотография из серии портретов Земана авторства Герберта Славика. Этот выбор одобрил сам президент.

Источник: novinky.cz