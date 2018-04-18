В Чехии начали продавать новую почтовую марку с Земаном

Со среды, 18 апреля, филиалы Чешской почты начали продавать новую марку, на которой изображен действующий президент Чешской Республики Милош Земан. От предыдущей она отличается цветовым оформлением. Тираж составил 5 млн экземпляров.
Почтовая марка с изображением президента по стоимости относится к категории А, т.е. ей можно оплатить отправку обычной корреспонденции весом до 50 г и открыток внутри страны. Стоит она сейчас 19 крон.
Почтовая типография отправила марку в печать в марте. В ее основу положена гравюра Милоша Ондрачека. Он в свое время работал также над созданием марки с изображением предыдущего президента ЧР Вацлава Клауса.
На новой марке можно увидеть национальные цвета Чехии: красный, синий и белый, а также год – 2018. Для создания гравюры была использована фотография из серии портретов Земана авторства Герберта Славика. Этот выбор одобрил сам президент.
Источник: novinky.cz