Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту

Чешская почта запустила конкурс в Фейсбуке, пользователи начали шутить и обсмеивать ее в комментариях.

Фото: www.facebook.com/Ceskaposta/

Год назад Чешская почта запустила канал на YouTube, а сейчас также решила отметиться и в Фейсбуке. Почта проводит конкурс, победители получат синие шляпы и другие мелкие подарки. Пользователи соцсетей написал тысячи шуточных комментариев в адрес компании.

В своем блоге Чешская почта опубликовала пост о том, что сейчас на улице начинается хорошая погода, и люди могут поучаствовать в конкурсе и выиграть пару практичных вещей. Участники должны написать, куда бы они с большим удовольствием забрали свой приз.

Один из читателей написал: «Я бы взял это в отделение по рекламации, где мне господин / госпожа будут объяснять, почему из Бельгии посылка идет два дня, а из Малешице до Смихова – прошло 9 дней, и все равно пока ничего нет...»

«Я бы хотела спросить, не планируете ли вы конкурс на колготки? Уже давно мне никто не предлагал их возле кассы, а запасы заканчиваются. Заранее благодарю за ответ и очень жду возможного конкурса! (У меня есть две карточки клиента, если это имеет какое-то значение, спасибо)», – пишет читательница.

«Я надеюсь, что вы будете отправлять приз победителям по DHL... было бы очень жаль, если бы такие сокровища потерялись или повредились», – написал пользователь соцсети.

Благодаря 400 комментариям отделения Чешской почты теперь знают, где им следует улучшать качество услуг. Больше всего люди жалуются на уведомления «адресата не было дома», долгий срок доставки, потерю посылок и предложение ненужных продуктов у касс.

Источник: idnes.cz