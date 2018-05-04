Троица чехов торговала людьми в Великобритании

Преступники обещали необеспеченным жителям Чехии легальную работу в Англии, но по прибытии забирали документы и принуждали к тяжелому труду и проституции.

Чешская полиция задержала трех чехов по обвинению в торговле людьми в Великобритании и других преступлениях.

Двое мужчин и женщина привлекали необеспеченных людей из Мостецкой области обещаниями высокооплачиваемой легальной работы за границей. После прибытия в Манчестер они отбирали у чехов документы и угрозами или насилием принуждали к различной деятельности, включая проституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

Арестованная троица, по данным криминалистов, занималась преступной деятельностью как минимум с 2012 по 2017 г. В Великобританию преступники отправили не меньше 15 человек, из них – четыре женщины.

Мужчины вынуждены были исполнять различные вспомогательные работы. Например, на мойках или в ресторанах. Женщин принуждали к уличной проституции или предоставлению сексуальных услуг через интернет-сайты.

«Ни один из пострадавших не получил обещанное разрешение на работу. За труд людям не платили практически ничего», – написал пресс-секретарь.

Главный организатор преступной деятельности, по информации детективов, три месяца насиловал одну из женщин. Также его обвинили в двойном браке. Несколько недель назад он женился в Чехии, хотя и он, и его невеста, в прошлом уже были женаты в Великобритании на других партнерах.

Полиция обвинила в торговле людьми и одну женщину из Чехии, которая до сих пор остается в Великобритании. Она занималась посредничеством в сексуальных услугах, публиковала объявления в интернете и собирала деньги с клиентов.

Источник: ceskenoviny.cz