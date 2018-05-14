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В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей

В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей

Vladislava M 835 0
С июня в центре Праги появятся китайские мини-электромобили Si-an. Открыть и закрыть машину можно будет со смартфона.
Фото: мини-электромобиль Si-an, Павел Кухта
В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей

С начала июня автопрокат Re.volt в Праге будет тестировать китайские мини-электромобили Si-an. Чтобы прокатиться на двухместном автомобиле по Праге, нужно будет только зарегистрироваться в мобильном приложении. Открыть и закрыть автомобиль можно будет прямо со смартфона.

На первом этапе 20 желтых электромобилей будут тестировать только в городских частях Прага 1 и Прага 2.

«Мы придумали такую форму каршеринга, которой нигде нет. Будем первыми в мире», – рассказал директор компании Re.volt Павел Кухта.

Интересно, что эти электромобили классифицируют как квадроциклы. Они не должны быть оборудованы стабилизационной системой или ABS. Директор компании Павел Кухта до сих пор продавал такие машины, но сейчас решил предожить их в каршеринге.

«Мы решили, что эти электромобили хорошо пойдут на каршеринге. Они классные, мы в них сами влюблены», – сказал Кухта.

Чтобы воспользоваться автомобилем, нужно будет сначала скачать приложение для смартфона. Для регистрации достаточно будет вписать свою электронную почту, телефон, пароль для аккаунта и согласиться с условиями.

Затем необходимо отправить копию паспорта и водительского удостоверения с обеих сторон.

«Информация придет нашему оператору на утверждение. Это может занять до 1 дня. Затем вы можете брать любой автомобиль на карте: открыть его можно будет с телефона», – рассказал директор проката.

Регистрация в системе бесплатная.Также не понадобится вносить предоплату. Закрыть машину можно будет тоже со смартфона. После этого приложение автоматически отправит водителю счет. Если он его не оплатит, то больше не сможет воспользоваться каршерингом.

Пока оставлять автомобили можно будет только в определеных местах. Компания уже договорилась о парковке на синих и фиолетовых зонах в центре Праги. В дальнейшем к ним добавят и зоны для резидентов.

Источник: echo24.cz

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Темы
электромобили Автомобили каршеринг Прага
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