Названы самые загруженные дороги в Праге

Техническое управление коммуникациями опубликовало новую статистику о движении транспорта и количестве зарегистрированных в Праге автомобилей.

В прошлом году в Праге выросло количество зарегистрированных автомобилей. Теперь их, согласно актуальной статистике Технического управления коммуникациями (TSK), стало больше на 56 тысяч. За год все машины в столице ежедневно проезжали в целом по 23 млн километров, что на 0,79 млн больше, чем в позапрошлом году.

Всего в Праге зарегистрировано 844 613 легковых автомобилей (с учетом более 50 тысяч машин, зарегистрированных только в 2017 году). К концу прошлого года на 1,5 жителя Праги стало приходиться по 1 автомобилю.

Недавно также была опубликована статистика компании KPMG, согласно которой в Прагу ежедневно приезжает 180 тысяч жителей Среднечешского края и других регионов. При этом возможности так называемых перехватывающих парковок составляют не более 3 400 мест.

Самым загруженным участком в Праге считается Баррандовский мост, по которому ежедневно проезжает 142 тысячи автомобилей. Второе место по загруженности занимает Южная соединительная дорога (Jižní spojka) – на участке между улицами 5. května и Vídeňská. Там каждый день проезжает 129 тысяч машин. Пересечение Южной соединительной дороги и улицы 5. května считается самым загруженным перекрестком в столице.

Что касается пражских тоннелей, то больше всего машин каждый день проезжает через Злиховский тоннель (90 тысяч машин в день). За ним по загруженности следует тоннельный комплекс Blanka, где через Дейвицкий тоннель ежедневно проезжает 88 тысяч автомобилей.

Несмотря на эту статистику, общественный транспорт по-прежнему остается в приоритете у жителей. 49% всех маршрутов люди преодолевают именно на нем. На автомобильный транспорт приходится 29%. Статистика также говорит, что в среднем в каждом автомобиле находится 1,3 человека. В 1990 году этот показатель составлял 1,71 человека, в 2000 году – 1,44 человека в автомобиле. 26% жителей Праги предпочитает ходить пешком, 1% – ездить на велосипеде. Остальные комбинируют разные виды транспорта.

Источник: novinky.cz