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Как изменилась ситуация с пиратским программным обеспечением в Чехии

Как изменилась ситуация с пиратским программным обеспечением в Чехии

artyommm 254 0
Международное антипиратское объединение BSA обнародовало новую статистику.
Как изменилась ситуация с пиратским программным обеспечением в Чехии

В Чехии уменьшается количество пользователей пиратского программного обеспечения. По сравнению с 2016 годом в 2017 соотношение используемых нелицензионных и легальных программ изменилось на 1% и составило 32%.

Таким образом, Чехия лидирует среди стран Центральной и Восточной Европы, где все еще много пользователей пиратского ПО. Тем не менее, Чехия все равно не дотягивает до среднего уровня ЕС (28% нелицензионного ПО). Такой информацией поделилось антипиратское объединение разработчиков программного обеспечения BSA.

Общая стоимость нелицензионного ПО сейчас оценивается на сумму около 3,2 млрд крон. Чаще всего пиратским образом используют офисные программы, операционные системы, графические редакторы и антивирусы.

В соседней Словакии уровень пиратства в области программного обеспечения сейчас составляет 35%, в Польше – 46%. При этом в Италии уровень пиратства в этой сфере выше – 43%, в Испании – 42%, в Португалии – 38%. Чехии следует ориентироваться на Германию (20%) и Австрию (19%). 

В целом в мире сокращаются объемы нелегального использования ПО. За последние два года этот показатель опустился до 37%.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
пиратство Чехия статистика
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