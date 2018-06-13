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В Чехии будут продавать доступную по цене коноплю

В Чехии будут продавать доступную по цене коноплю

Vladislava M 754 0
В конце июня в чешских аптеках должна появиться конопля от местного производителя по цене 149 крон за 1 грамм.
В Чехии будут продавать доступную по цене коноплю

В конце июня в Чехию начнут продавать лечебную коноплю по доступной цене. Поставки ожидаются от местного производителя Elkoplast. Об этом сообщил Государственный комитет контроля лекарственных средств.

Сейчас конопля проходит очередную проверку качества. Стоимость 1 грамма лечебной чешской конопли Elkoplast составит 149 крон без НДС.

С января прошлого года в чешских аптеках доступна только зарубежная конопля. Она стоит намного дороже чешской. Например, конопля из Голландии стоит 300 крон за 1 грамм. Канадская конопля обходится в 200 крон за грамм.

Пациентам самим приходится оплачивать марихуану. Врачи выписывают ее, например, при рассеянном склерозе, онкологических заболеваниях или СПИДе для смягчения симптомов.

В Чехии приняли закон о продаже конопли в лечебных целях в 2013 году. Однако в аптеки она поступила на два года позже. С 2015 года врачи выписали около 5 кг марихуаны в лечебных целях.

Пациенты могут покупать максимум 180 г в месяц. В среднем, они приобретают примерно 26 г каждый месяц.

Источник: ceskatelevize.cz

 

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Темы
марихуана лечение Чехия
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