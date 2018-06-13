Где в Чехии жить хорошо: Рейтинг лучших городов

Компания Deloitte опубликовала рейтинг чешских городов с самым высоким уровнем жизни.

Лучшее место для жизни в Чехии – город Ржичани в Среднечешском крае, расположенный примерно в 20 км от центра Праги. Он занял первое место в рейтинге качества жизни среди 200 населенных пунктов.

Второе место заняла Прага. За ней следуют Черношице, Тршебонь и Тргове-Свини. В рейтинге компании Deloitte сравнивали окружающую среду, сферу услуг и еще около 30 параметров, важных для жизни в городах.

Довольно высокую позицию в рейтинге заняли и некоторые южночешские города, а также Брно и другие населенные пункты на юге Моравии.

«Города в области Праги занимают в рейтинге первые места, прежде всего, благодаря высокой доступности услуг и множеству возможностей, которые сконцентрированы в столице. Добраться до Праги из них довольно просто: например, можно доехать на поезде. Кроме того, в самих небольших городах количество возможностей по отношению к числу населения бывает выше нормы. Речь идет о хороших детских садах и других организациях», – поделился представитель компании Obce v datech Ян Гавранек.

Последние места в рейтинге заняли города Моравскосилезского и Устецкого краев.

«В большинстве населенных пунктов этих регионов проживает много людей с финансовыми проблемами. Здесь относительно меньше предложений работы и высокая степень загрязнения окружающей среды», – заявил Гавранек.

Оба вышеупомянутых края долгое время занимают первые места по уровню безработицы в Чехии. В мае общереспубликанский уровень безработицы составил 3%. При этом в Моравскосилезском и Устецком краях это количество достигло почти 5%.

10 чешских городов с наивысшим качеством жизни

1. Ржичани, Среднечешский край

2. Прага

3. Чернощице, Среднечешский край

4. Тршебонь, Южночешский край

5. Тргове-Свини, Южночешский край

6. Бероун, Среднечешский край

7. Брандис-над-Лабем – Стара-Болеслав, Среднечешский край

8. Ческе-Будеевице, Южночешский край

9. Густопече, Южноморавский край

10. Турнов, Либерецкий край

Источник: Deloitte, Novinky.cz