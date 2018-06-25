В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя

С сегодняшнего дня чешские аптеки могут заказывать коноплю по цене 150 крон за один грамм.

Государственный комитет контроля лекарственных средств получил от компании Elkoplast Slušovice 4,2 кг чешской конопли, которую будут использовать в медицинских целях. Аптеки смогут заказывать ее с понедельника, 25-го июня. Об этом сообщила пресс-секретарь комитета Моника Кноблова.

С января прошлого года в чешских аптеках была доступна только зарубежная конопля по более высоким ценам (200-300 крон за один грамм). Теперь аптеки смогут закупать коноплю по цене 150 крон за грамм без НДС. Покупку марихуаны пациентам будут компенсировать страховые компании. Ее могут выписывать врачи 13 специальностей при онкологических заболеваниях, рассеянном склерозе, раке, СПИДе и др.

«Государственный комитет контроля лекарственных средств успешно завершил тендер и приобрел у поставщика коноплю надлежащего качества. Ее безопасность для пациентов доказана», – заявила Кноблова.

Комитет предполагает, что будет заказывать и другие партии конопли у компании Elkoplast.

Источник: Ceskenoviny.cz