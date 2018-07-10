Названы худшие места для жизни в Чехии

Среди 206 городов Чехии последние места в рейтинге качества жизни заняли Карвина и Орлов. Городское руководство возмущено такими результатами.

Худшими городами для жизни в Чехии назвали Карвину и Орлов (Моравскосилезский край). Такие результаты показал проект Obce v datech («Города в цифрах»). Представители городов защищаются тем, что не могут на все повлиять, и ставят под сомнение результаты голосования. Первые места заняли среднечешский город Ржичани и Прага.

В рейтинге из 206 населенных пунктов Карвина заняла 205 место. Создатели проекта заявили, что хотели помочь городам лучше расставить стратегические приоритеты. Однако понимания в Карвине они не нашли.

«Это неприятно и вообще не правда... Я бы хотел пригласить их сюда, чтобы они приехали в Карвину и сказали, что наш город хуже, чем Литвинов, Хомутов, Усти-над-Лабем или Кладно», – огорчился мэр Карвины Ян Вольф.

Результаты исследования его, как жителя Карвины, разозлили.

Представители партии карвинских Пиратов и Старост не согласны с точкой зрения мэра. Они призвали его приобрести детальный разбор качества жизни в городе.

Авторы проекта изучали информацию по двум источникам: от органов государственного управления и Чешского статистического комитета. В исследовании участвовали и интернет-роботы, которые получали данные из доступных баз данных и карт.

На основании полученной информации города сравнивали по 29 критериям.

Источник: idnes.cz