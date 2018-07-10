Названы худшие места для жизни в Чехии

Худшими городами для жизни в Чехии назвали Карвину и Орлов (Моравскосилезский край). Такие результаты показал проект Obce v datech («Города в цифрах»). Представители городов защищаются тем, что не могут на все повлиять, и ставят под сомнение результаты голосования. Первые места заняли среднечешский город Ржичани и Прага.
В рейтинге из 206 населенных пунктов Карвина заняла 205 место. Создатели проекта заявили, что хотели помочь городам лучше расставить стратегические приоритеты. Однако понимания в Карвине они не нашли.
«Это неприятно и вообще не правда... Я бы хотел пригласить их сюда, чтобы они приехали в Карвину и сказали, что наш город хуже, чем Литвинов, Хомутов, Усти-над-Лабем или Кладно», – огорчился мэр Карвины Ян Вольф.
Результаты исследования его, как жителя Карвины, разозлили.
Представители партии карвинских Пиратов и Старост не согласны с точкой зрения мэра. Они призвали его приобрести детальный разбор качества жизни в городе.
Авторы проекта изучали информацию по двум источникам: от органов государственного управления и Чешского статистического комитета. В исследовании участвовали и интернет-роботы, которые получали данные из доступных баз данных и карт.
На основании полученной информации города сравнивали по 29 критериям.
Источник: idnes.cz