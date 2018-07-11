Из фур на кольцевой в Праге летели сигареты и новые автомобили

Во вторник на Пражской кольцевой дороге произошло ДТП с участием двух фур.

Несколько ДТП заблокировало движение на Пражской кольцевой дороге во вторник, 10 июля. Самая серьезная авария произошла после 18:00 по направлению к магистрали D5, когда произошло столкновение с участием фур.

Одна перевозила новые легковые автомобили, которые после удара упали на дорогу. Участок дороги, где произошло ДТП, был перекрыт до позднего вечера.

Из второй фуры вылетели коробки с сигаретами. Кроме того пожарным пришлось устранять утечку дизельного топлива, которая произошла в одной из фур. Авария обошлась без жертв.

Источник: novinky.cz