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Из фур на кольцевой в Праге летели сигареты и новые автомобили

Из фур на кольцевой в Праге летели сигареты и новые автомобили

artyommm 1251 0
Во вторник на Пражской кольцевой дороге произошло ДТП с участием двух фур.
Из фур на кольцевой в Праге летели сигареты и новые автомобили

Несколько ДТП заблокировало движение на Пражской кольцевой дороге во вторник, 10 июля. Самая серьезная авария произошла после 18:00 по направлению к магистрали D5, когда произошло столкновение с участием фур. 

Одна перевозила новые легковые автомобили, которые после удара упали на дорогу. Участок дороги, где произошло ДТП, был перекрыт до позднего вечера.

Из второй фуры вылетели коробки с сигаретами. Кроме того пожарным пришлось устранять утечку дизельного топлива, которая произошла в одной из фур. Авария обошлась без жертв.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Прага дороги
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