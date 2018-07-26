Чехия оказалась в лидерах по употреблению лекарств против высокого давления и диабета

Пару дней назад Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала свежую статистику по употреблению лекарств в разных странах. Результаты Чехии оказались удручающими сразу в нескольких категориях.
По употреблению лекарств против диабета чехи заняли второе место в мире, уступив лидерство Финляндии. Если средний показатель употребления инсулина в мире - 67,3 человек на тысячу жителей, в Чехии он составил 88,1.
Много лекарств чехи принимают и против высокого кровеносного давления. В этой категории Чехия заняла третье место. Первое место заняла Германия, второе - Венгрия.
По мнению специалистов, к такому результату Чехия пришла по двум причинам. Во-первых, многие чехи испытывают проблемы с лишним весом и употребляют слишком много алкоголя и табака.
«Чехи - один из народов, ведущих неправильный образ жизни. Логично, что это приводит к серьезным последствиям, таким, как развитие диабета и многих сердечно-сосудистых заболеваний», - отметила руководитель Центра поддержки здоровья Государственного департамента здравоохранения Марие Нэедла.
Во-вторых, лечащие врачи в Чехии часто назначают своим пациентам комбинированный способ лечения - принятие сразу нескольких препаратов одновременно. Таким образом, чехи используют больше препаратов, по сравнению со многими другими странами.
Все это ведет к увеличению расходов на лекарства. По данным Чешского диабетологического объединения, каждый год на лечение диабета тратится более 22 млрд крон. 40% от этой суммы идет на прямое лечение, 60% - на предотвращение осложнений, вызванных этим заболеванием.
Огромные суммы идут на борьбу с высоким давлением.
«Только наша страховая компания каждый год выделяет на лечение гипертонии 2,5 млрд крон. Проблемы с высоким давлением встречаются у 850 тыс наших клиентов», - заявил Олдрих Тихи, представитель Всеобщей медицинской страховой компании (Vseobecna zdravotní pojišťovna).
Источник: denik.cz