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В пятницу в Чехии можно будет увидеть полное лунное затмение

В пятницу в Чехии можно будет увидеть полное лунное затмение

Vladislava M 660 0
Метеорологи обещают хорошие погодные условия для наблюдения. Затмение начнется в 21:30 и продлится 103 минуты.
В пятницу в Чехии можно будет увидеть полное лунное затмение

В пятницу вечером в Чехии можно будет наблюдать за полным лунным затмением. Метеорологи обещают хорошие условия для наблюдения. Еще в течение дня на большей части территории Чехии будет сильная облачность, но к вечеру небо прояснится.

Полное лунное затмение начнется вечером в пятницу, в половину десятого, и продлится 103 минуты. Это будет самое длинное лунное затмение в XXI веке. Его будет сопровождать аномально ясная планета Марс, которая в это время будет находиться в большом противостоянии с Солнцем.

Самые лучшие шансы увидеть необычное космическое явление будут у жителей Пльзенского и Карловарского краев, а также в Моравии. В восточной и северо-восточной Чехии и на Высочине, наоборот, будет облачно.

По словам астрономов, наступающее затмение Луны будет очень редким, потому что весь лунный диск окажется в тени Земли. В последний раз такое явление произошло в 2011 году, но длилось 100 минут. Следующее более длительное полное затмение Луны наступит только в 2123 году и продлится 1 час 46 минут.

Астрономы в комплексе Астрономической кафедры в Ондржееве организуют общественное наблюдение за затмением. Планетарий в Брно планирует демонстрировать кадры с телескопов прямо на своем здании.Кроме того,планетарий приглашает всех желающих поплавать в бассейнах под лунным светом.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
астрономия космос Чехия
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