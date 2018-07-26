В Чехии ведется подготовка к большой засекреченной техно-вечеринке

Полиция предупреждает местные органы власти в Среднечешском крае о вероятности проведения мероприятия на их территориях.

Специальное подразделение Полиции ЧР выяснило, что в северной части Среднечешского края с пятницы 27 июля начнется большая техно-вечеринка Falanx 2018/CZ Teknival. Приглашение на мероприятие ходит по иностранным сайтам и в социальных сетях.

Реклама на иностранных языках приглашает любителей потанцевать в Чехию с 27 по 30 июля на большую техно-вечеринку в засекреченном месте в 30 км от Праги. Как удалось выяснить полиции, за этим стоят организаторы прошлогодней нелегальной вечеринки в районе Подебрад. В полиции уже знают, что предварительное место вечеринки намеренно называется неправильно, чтобы запутать следы. Так, в прошлом году говорилось об Устецком крае, а в итоге мероприятие состоялось недалеко от Нимбурка.

Определить вечеринку можно по возросшему количеству грузовиков, трейлеров и фур с иностранными регистрационными номерами. Они везут на мероприятие звуковое оборудование и обеспечение электроэнергией.

В прошлом году техно-вечеринка прошла на арендованной лужайке в конце июля в населенном пункте Осечек (район Нимбурка). По общим оценкам, на ней присутствовало около 6 тысяч человек. Полиция призывала завершить мероприятие, но безуспешно.

В результате полицейские только следили за порядком. Кроме жалоб на шум от местных жителей, обошлось без особенных проблем. Территорию техно-вечеринки организаторы потом убрали.

Источник: idnes.cz