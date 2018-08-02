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Под машиной в Праге провалился асфальт

Под машиной в Праге провалился асфальт

artyommm 151 0
Специалисты изучают обстоятельства случившегося. Обошлось без потерпевших.
Под машиной в Праге провалился асфальт

В пражском районе Винограды, на перекрестке улиц Манесова и Итальянская, под машиной для чистки канализации провалился асфальт. Дорога ушла под землю почти на два метра. 

Пожарные доставали провалившуюся машину с помощью подъемного крана. Обошлось без потерпевших. Инцидент рассматривают как ДТП. Место происшествия во время работы пожарных оцепили. Сейчас участок обозначен дорожными знаками. 

Пожарные рассказали, что машина для чистки канализации весит 16 тонн. Под землю ушла ее задняя часть. Технический транспорт принадлежит пражской компании Herčík a Kříž. Ее директор оценивает ущерб на сумму около 100 тысяч крон. 

Сотрудники Технического управления коммуникаций выясняют обстоятельства случившегося. Пока никакой подробной информации предоставить они не могут. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Прага пожарники Автомобили
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