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В Чехии появится в продаже новый препарат от мигрени

В Чехии появится в продаже новый препарат от мигрени

Vladislava M 386 0
От всех предыдущих лекарств он будет отличаться способностью подавить приступ мигрени в самом начале.
В Чехии появится в продаже новый препарат от мигрени

В Чехии появится новый препарат против очень сильных головных болей – мигреней. Инъекции лекарственного средства Erenumab снижают частоту мигреней и блокируют мозговые рецепторы, которые запускают приступ.

Лекарство раз в месяц нужно вводить под кожу. 17-го мая его использование утвердил американский комитет по лекарственным средствам. В Чехии препарат появится в продаже в конце этого года.

«Спустя 15 лет у нас появилось специфическое лекарство от мигрени. Оно уникально тем, что препятствует запуск атаки мигрени. Остальные лекарства могут только притупить мигрень», –  рассказал Томаш Моравец из чешского отделения фармацевтической компании Novartis, которая производит и продает препарат.

Ученые в течение 24 недель тестировали лекарство на 995 людях. У пациентов, которые получали Erenumab, среднее количество дней с мигренью снизилось с 8 до 4 в месяц. Кроме того, ученые определили, что женщины страдают от мигреней в три раза чаще, чем мужчины. Многие пациентки жалуются, что врачи не считают их болезнь достаточно серьезной.

В ограниченном режиме препарат будет доступен в Чехии к концу 2018 года. В следующем году его начнут выписывать врачи. Пока неясно, сколько будет стоить препарат и будут ли его оплачивать страховые компании. В США для людей без страховки он обходится почти в 600 долларов в месяц.

Источник: idnes.cz

 

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лекарства Болезни здоровье Чехия врачи
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