Прага стала местом съемок нового фильма о Человеке-пауке

14 дней съемки фильма «Человек-паук: Вдали от дома» проходили в Праге и Либерце. Во всех сценах участвовал Том Холланд.

В следующем году Прага снова появится на экранах мировых кинотеатров. На этот раз – в новом фильме о Человеке-пауке. Картина «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far From Home) выйдет в прокат в июле 2019 года.

«Человек-паук: Вдали от дома» станет 23 фильмом в кинематографической вселенной Marvel. Он будет продолжением фильма 2017 года «Человек-паук: Возвращение домой».

По сюжету, после событий «Мстителей 4» молодой Питер Паркер и его друзья отправляются на летние каникулы в Европу. Прагу выбрали одним из городов, которые посетят герои фильма. Во всех чешских эпизодах появится главная звезда фильма, 22-летний британский актер Том Холланд, который играет Человека-паука уже в четвертый раз.

Съемки в Праге проходили в первую очередь на Карловом мосте. По информации портала Echo24, для сцены наняли больше сотни статистов, а по воде к местам съемок приплыли два подъемных крана.

В Либерце фильм снимали несколько дней на площади Эдварда Бенеша. Для съемок ее полностью перестроили под нужные декорации. По сюжету, действие проходило на пражском фестивале чудес. И хотя настоящий Либерец в фильме не покажут и не упомянут, за дни съемок город получил 1 млн крон и бесплатную реконструкцию фонтана Нептуна.

Чехия будет не единственной страной Европы, куда приедет Питер Паркер во время европейского путешествия. Однако Прагу мировые кинематографисты так часто выбирают неслучайно. Кроме привлекательных мест для съемок Чехия возвращает продюсерам до 20% расходов. За 14-дневные съемки в Праге и Либерце съемочная группа должна была потратить около 250 млн крон. Уже известно, что часть этих денег вернется.

Источник: echo24.cz, czechcrunch.cz