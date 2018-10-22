В Чехии хотят разрешить поворот направо на красный сигнал светофора

Как показывают результаты исследования аварий, это правило не облегчает движение, а только провоцирует аварии.

Водители ее любят, пешеходы и велосипедисты – ненавидят: В течение сорока лет участники дорожного движения и эксперты в Германии спорят о зеленой стрелке, разрешающей водителям повернуть направо, даже если горит запрещающий сигнал светофора. В настоящее время эксперты все чаще критикуют ее существование. Чехия, которая обычно перенимает опыт Германии, наоборот, сейчас рассматривает введение этого правила.

Идея разрешить поворот направо на красный свет понравилась министру транспорта Чехии Дану Теку. В Америке это правило работает автоматически во всех случаях, если это не запрещает специальный знак. В Польше, Франции и Германии можно поворачивать направо когда угодно, если на дороге размещена разрешающая табличка со стрелкой направо.

Как показывают результаты исследования аварий, этот знак только провоцирует аварии. Например, в Германии в течение трех лет на каждом перекрестке с табличкой случается на 6 аварий больше, чем на обычных перекрестках, где правило поворота не действует.

«Введение этого правила противоречит усилиям городов поддерживать велосипедистов и стремиться к безбарьерному движению. Поэтому мы критично относимся к данному правилу ПДД», – отметили авторы исследования.

Источник: idnes.cz