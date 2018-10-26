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На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта

На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта

artyommm 196 0
Детальную информацию смотрите на специальной карте.
На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта

На выходных в Праге ограничат движение автомобилей. Причина –  празднование 100-летия Чехословакии. В столице пройдет парад, торжественно откроют здание Национального музея (оно станет объектом для видеомэппинга), а также запланирован фейерверк и десятки других мероприятий. В большинстве случаев они ограничат движение транспорта.

Больше всего ограничений планируется в центре столицы – в Праге 1, 6 и 7. Там в 14:00 начнется военный парад. Но перекрывать движение будут не только в воскресенье, когда парад запланирован, но и в субботу. В 14:00 Европейский проспект закроют для машин и откроют только после получи (перекрыт будет участок по направлению к центру Витензне-намнести – На Писках).

Подробную информацию, где будут проходить мероприятия и будет ограничено движение, смотрите на карте.

Источник: denik.cz

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Темы
Прага праздники Автомобили
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