На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта

Детальную информацию смотрите на специальной карте.

На выходных в Праге ограничат движение автомобилей. Причина – празднование 100-летия Чехословакии. В столице пройдет парад, торжественно откроют здание Национального музея (оно станет объектом для видеомэппинга), а также запланирован фейерверк и десятки других мероприятий. В большинстве случаев они ограничат движение транспорта.

Больше всего ограничений планируется в центре столицы – в Праге 1, 6 и 7. Там в 14:00 начнется военный парад. Но перекрывать движение будут не только в воскресенье, когда парад запланирован, но и в субботу. В 14:00 Европейский проспект закроют для машин и откроют только после получи (перекрыт будет участок по направлению к центру Витензне-намнести – На Писках).

Подробную информацию, где будут проходить мероприятия и будет ограничено движение, смотрите на карте.

Источник: denik.cz