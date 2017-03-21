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В Праге пройдет митинг «Он нам не Димон»

В Праге пройдет митинг «Он нам не Димон»

Вадим Терентьев 1150 0
Русскоязычные студенты чешских вузов подали заявление в магистрат Праги о проведении митинга у Посольства России в Чехии.
В Праге пройдет митинг «Он нам не Димон»

Причиной проведения митинга стал документальный фильм российского Фонда борьбы с коррупцией «Он нам не Димон». В фильме Алексей Навальный утверждает о причастности председателя Правительства России Дмитрия Медведева к коррупционным схемам.

Группа молодых людей, граждан России, в понедельник подала заявление о проведении митинга у главного входа на территорию Посольства России в Чехии с требованием предоставить публичный ответ относительно коррупции высших должностных лиц России. Организаторы сообщили о 50-90 возможных участниках.

26 марта во многих городах России готовят митинги и встречи «Он вам не Димон» в честь объявленного «Командой Навального» единого дня протеста против коррупции высших должностных лиц России. На данный момент митинг в Праге является единственным местом за пределами России, где планируется провести подобного рода встречу. 

Изображение: заявление организаторов митинга.

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Темы
митинг посольство Россия студенты
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