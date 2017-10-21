Чехия оказалась замешанной в общеевропейский скандал вокруг Азербайджана

На банковские счета в Чехии перечислялись незаконные финансовые средства из Азербайджана, в том числе и для лоббирования его интересов в Европе.

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP рассекретил сложную схему по отмыванию денег, которой пользовались политики, лоббировавшие за Азербайджан. Схема, которую называли «Азербайджанский ландромат», позволила преступникам вывести за 2 года 2,9 млрд долларов США. Из этой суммы на чешских счетах осело 6,372 млн долларов.

В проекте задействованы СМИ и отдельные репортеры, которые ведут серьезные расследования. В разоблачении криминальной схемы правящей элиты Азербайджана участвовали журналисты и репортеры из Дании, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, США, Чехии и других стран.

В результате расследования было раскрыто, что с 2012 по 2014 гг., когда в Азербайджане проходили массовые аресты активистов и представителей СМИ, правящая элита государства пользовалась «черной кассой» для раздачи взяток политикам в Европе. На незаконные деньги представители азербайджанской элиты покупали предметы роскоши и тратили деньги на другие корыстные цели.

Через схему «Азербайджанский ландромат» за два года подставные компании в Великобритании вывели 2,9 млрд долларов из Азербайджана. Проекту удалось установить, что в отдельных случаях представители правящей элиты Азербайджана воздействовали даже на ЮНЕСКО и Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Чехия вошла в список государств, которые получили от азербайджанской элиты финансовые средства. Всего в списке фигурирует 43 государства. Чехия заняла среди них 13-е место по объему полученных денег, опередив Германию и Францию.

Оказалось, что деньги из Азербайджана направлялись прямо на банковские счета в Чехии, зарегистрированные на азербайджанских высокопоставленных лиц. Установлено, что часть денег была перечислена чешским политикам, которые в свое время положительно отзывались в Европе об авторитарном режиме в Азербайджане.

Как сообщает организация по борьбе с коррупцией Transparency International, к таким политикам относится и глава Парламента Ян Гамачек. При этом прямая связь чешских политиков с переводами из Азербайджана не подтверждена организацией.

Высокопоставленные чиновники из Азербайджана владеют в Чехии недвижимостью, которая оценивается в миллиарды. Супруга президента является собственником гостиницы Retro Riverside в Карловых Варах.

Как сообщает OCCRP, точное происхождение «черной кассы» Азербайджана, откуда из страны выводились деньги на различные нужды правящей элиты, неизвестно. Но предполагается, что источником могла быть семья президента Ильхама Алиева.

Источник: radio.cz