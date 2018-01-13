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Прошел первый тур выборов президента Чехии

Прошел первый тур выборов президента Чехии

Вадим Терентьев 310 0
По результатам народного голосования лидирует Милош Земан. На втором месте – кандидат в президенты Иржи Драгош. 
Прошел первый тур выборов президента Чехии

12 и 13 января 2018 года в Чехии проходили президентские выборы. По результатам двух дней голосования, ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Это значит, что через две недели пройдет второй тур выборов. По информации портала volby.cz, очевидными лидерами голосования стали действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. За Милоша Земана отдали свои голоса 38,57% избирателей. Иржи Драгош набрал 26,60% голосов.

Явка на выборах составила 61,91% избирателей. 

Второй тур выборов президента Чехии состоится 26 и 27 января 2018 года.

Дата инаугурации избранного президента Чехии назначена на 8 марта 2018 года.

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Темы
Чехия президент выборы выборы2018
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