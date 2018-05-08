Памятник маршалу Коневу в Праге облили краской и оставили надписи

В пражском районе Бубенеч облит розовой краской памятник маршалу Ивану Коневу. На постаменте скульптуры оставлены надписи красной краской. Дело расследует полиция.

Фото: 8 мая 2018, памятник Коневу в Праге

Неизвестная особа совершила правонарушение в ночь на восьмое мая, когда в Чехии отмечают день Победы. Кроме добавления памятнику розового цвета, аноним оставил на постаменте скульптуры надписи красной краской «1956», «1961», «1968» и «Ten, který nikdy nevystřelil» (Тот, кто никогда не стрелял). В настоящий момент полиция проверяет доступные записи камер в районе памятника.

«Маршал Конев вновь розовый. От имени ратуши констатирую, что его вновь очистим и в течение июня этого года дополним тремя бронзовыми табличками с текстом на чешском, русском и английском, как это было в действительности, чтоб на памятнике это вновь не рисовали», написал у себя в блоге заместитель старосты Праги 6 Ян Лацина (STAN).

Советский маршал в конце второй мировой войны в Европе, окончание которой 8 мая отмечают в Чехии, участвовал в освобождении Праги. Из-за более поздней военной деятельности Конева существует многолетняя дискуссия вокруг памятника.

Памятник Коневу в Праге неоднократно обливали краской и изрисовывали надписями. В ноябре 2017 года появились надписи краской с летоисчислением военной деятельности маршала. В связи с этим староста Праги 6 призвал российское посольство в Чехии дополнить памятник табличкой с информацией о полной роли Конева в истории. В ответ на это МИД России и пять послов разных стран в Праге отправили в чешский МИД открытое письмо против дополнения памятника Коневу. Решающим в споре стало открытое письмо министра иностранных дел Чехии в ответ на коллективное обращение послов и МИД России, выразивших несогласие с размещением на памятнике маршалу Коневу исторических табличек. Чешская сторона подчеркнула, что этот вопрос решит управление Праги 6.

В 1956 году маршал Конев, как главнокомандующий Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора руководил подавлением восстания в Венгрии. В 1961 году Иван Конев на должности главнокомандующего советскими войсками в Германии участвовал в возведении Берлинской ст. ены. Летом 1968 года Конев участвовал в подготовке ввода войск в Чехословакию.