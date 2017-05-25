Интеграционный центр Прага объявляет конкурс на получение гранта

Мечтаете о мероприятии, на которое пригласите своих земляков и соседей, чтобы лучше узнать друг друга, но у Вас не хватает средств?

Мы (Интеграционный центр Прага) очень хорошо знаем, как сложно иногда получить необходимое финансирование с помощью классических грантов. Именно поэтому мы хотим Вам дать шанс организовать сообственное мероприятие без необходимости выполнять сложные административные требования.

Отправьте нам свою идею и лучшие из них мы поможем воплотить в реальность!

Примите участие в проекте, который осуществляет Интеграционный центр Прага с помощью Департамента миграционной политики и международной охраны МВД ЧР и города Праги. Целью этого проекта является поддержка иностранцев, проживающих в Праге.

Подробности читайте на сайте Интеграционного центра Прага (Integrační centrum Praha)