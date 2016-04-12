Ресторан Hodovna

artyommm 18:42 5810

Ресторан Hodovna – это находка для любителей мяса! На выбор здесь предлагают домашние бургеры, традиционную чешскую кухню с обильными мясными блюдами и мясо на гриле. Помимо этого, в меню представлено много разнообразных соусов и напитков.

Интерьер ресторана выдержан в загородном стиле, что сразу настраивает на неторопливые посиделки в хорошей компании. В декоре присутствует множество деревянных элементов, повсюду расставлены яркие цветы и дизайнерские украшения в виде плетеных корзин и необычных статуэток.

Плюсов у заведения много. Это, например, хорошее месторасположение, веранда, разделение помещения на зоны для курящих и некурящих гостей и наличие гриля с вертелом, установленным в зале. Таким образом, каждый посетитель может наблюдать за приготовлением мяса.

Chelčického 14, 130 00 Praha 3

Tel.: (+420) 774 765 099, (+420) 775 785 099

hodovnazizkov.cz