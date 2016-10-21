Dekko studio: «Девушка и ковер»

Vlada Marsheva 08:44 1923

Познакомившись с владельцами Studio Dekko, увидев и потрогав ковры, которые они предлагают покупателям, мы получили настоящее эстетическое удовольствие и хотели бы поделиться этим с вами! Для этого мы вместе с известным фотографом Тимуром Сулеймановым провели фотосессию «Девушка и ковер». На просторах интернета можно увидеть много фотографий девушек на фоне ковра – мы решили сделать свой, современный и стильный вариант. И хотим сказать, что ковер имеет значение!

Studio Dekko представляет уникальные, роскошные ковры ручной работы марки ArtRelief. Это эксклюзивные изделия, которые изготавливают по индивидуальному заказу. Вы или Ваш дизайнер можете выбрать цвет, размер и форму будущего ковра – и его изготовят специально для интерьера Вашего дома, офиса, отеля или яхты. По Вашему желанию на ковре сделают орнамент, логотип или надпись.

Все ковры от студии Dekko изготавливают из высококачественной пряжи, они не скользят по полу, а их толщина составляет от 3 см. В актуальных коллекциях можно найти ковры из эко-шерсти с оригинальными кристаллами Swarovski, тафтинговые ковры с кристаллами Swarovski, оригинальные, объемные и необычные 3D-ковры, а также ковры из натурального меха и кожи.

Ковры компании Dekko можно посмотреть на третьем этаже New Living Center в нескольких экспозициях.

Контакты:

ul.Šafránková 1238/1, 15500 Praha 13 – Stodůlky, New Living Centr www.studio-dekko.cz

mob.+420 725 904 900

viber, whatsApp +420 774 183 097

skype: dekko.studio

Instagram: kovrydekkostudio

e-mail: info@studio-dekko.cz

Photographer Тимур Сулейманов @timsulovofficial http://timsulov.com/

Style&muah Ольга Бузанова

Благодарим @PerfectDressPrague за предоставленную одежду для модели.

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