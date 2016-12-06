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Новогодняя фотостудия в Праге

Vlada Marsheva 1001 0

Новогодняя фотостудия Тимура Сулейманова в Праге – стильное и красивое место для семейных и праздничных фотосессий.

Студия предлагает 4 разные фотозоны: «Классика», «Скандинавия», Silver и Gold. Классическая зона идеально подойдет для семейной фотосъемки. Минималистическая скандинавская – для мужской и молодежной съемки. Изысканная и нежная фотозона Silver будет отличным фоном для небольшой семьи с детьми. И роскошная золотая фотозона Gold станет прекрасным выбором для пар и девушек.

Также в студии есть все необходимое оборудование для профессиональной фотосъемки (свет, линза Фринеля, отражатели, рассеиватели, дым-машина, штативы и др.).

Новогодняя фотосессия в Праге в такой студии будет отличным подарком для любой семьи.

Подробности на сайте http://ngod.adfost.cz.

 

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