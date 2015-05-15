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Встреча ветеранов 9 мая

Анета Лудал 2745 0
Встреча ветеранов, в честь победы в Великой Отечественной войне, состоялась благодаря организаторам мероприятия, в ресторане "U Zajíce". День начался с посещения Ольщанского кладбища и возложения цветов, погибшим воинам.
 
После этого ветераны, и сопровождающие их родственники, отправились в ресторан, где их уже ждал обед и небольшая, но интересная концертная программа. Организаторы со своей стороны сделали все, чтобы день получился насыщенным и памятным, а ветераны со своей, поведав гостям много чего интересного. 
 
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Темы:
Вторая мировая война Прага Чехия
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