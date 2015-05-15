Встреча ветеранов 9 мая

Встреча ветеранов, в честь победы в Великой Отечественной войне, состоялась благодаря организаторам мероприятия, в ресторане "U Zajíce". День начался с посещения Ольщанского кладбища и возложения цветов, погибшим воинам.
После этого ветераны, и сопровождающие их родственники, отправились в ресторан, где их уже ждал обед и небольшая, но интересная концертная программа. Организаторы со своей стороны сделали все, чтобы день получился насыщенным и памятным, а ветераны со своей, поведав гостям много чего интересного.