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Эпатажная украинская группа Kazaky выступила в Праге

Вова Поморцев 3202 2

Украинская танцевальная группа Kazaky выступила в эту субботу в Праге. Эпатажные полуобнаженные танцоры в женских туфлях на высоком каблуке последнее время практически не появляются в России. Во-первых, из-за обвинений в пропаганде гомосексуализма. Во-вторых, из-за угроз со стороны настоящих казаков и православной церкви. В Праге поначалу тоже что-то пошло не так. Сначала выступление перенесли из Люцерны в клуб Duplex, потом в клуб Playboy. В итоге Kazaky выступили только на следующий день в клубе Hany Bany на Вышеграде. 
 

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