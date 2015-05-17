Эпатажная украинская группа Kazaky выступила в Праге

Вова Поморцев 16:43 3202

Украинская танцевальная группа Kazaky выступила в эту субботу в Праге. Эпатажные полуобнаженные танцоры в женских туфлях на высоком каблуке последнее время практически не появляются в России. Во-первых, из-за обвинений в пропаганде гомосексуализма. Во-вторых, из-за угроз со стороны настоящих казаков и православной церкви. В Праге поначалу тоже что-то пошло не так. Сначала выступление перенесли из Люцерны в клуб Duplex, потом в клуб Playboy. В итоге Kazaky выступили только на следующий день в клубе Hany Bany на Вышеграде.

