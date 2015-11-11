Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -3 °C

Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге

Татьяна Михалёва 8003 0

10 ноября в клубе SaSaZu состоялся исторически первый концерт группы «Мумий Тролль» в Праге. Яркое, красочное шоу во главе с непревзойденным лидером группы Ильей Лагутенко не оставило никого равнодушным. Группа вышла на сцену чуть позже официального начала. На протяжении всего вечера публика «отрывалась» как под композиции из нового альбома «Пиратские копии», так и под любимые хиты «Утекай», «Невеста», «Инопланетный гость» и, конечно же, под ставший уже легендарным «Владивосток 2000». Отличительной чертой концерта стал мощный звук и  специальный  видеоряд, состоящий из анимационных клипов на большом ЛЕД-экране. Публика всех возрастов получила от артистов мощный заряд положительной искрящей энергии, а давние поклонники группы вдоволь поностальгировали под любимые песни, исполненные в несколько новой интерпретации. 

Несмотря на то, что концерт состоялся в Праге впервые, группа успела побывать в столице Чехии и до этого. В 2000 году музыканты снимали в Праге клип на песню «Моя Певица» из альбома «Точно Ртуть Алоэ». «Возможно, некоторые из вас даже поучаствовали тогда в массовке», - сообщил Илья со сцены. Несколько лет назад Илья Лагутенко также приезжал в Прагу сам на концерт Тома Уэйтса. Будем надеяться, что и этот визит группы не был последним и Владивосток еще не раз приедет в Прагу, несмотря на дальние расстояния.

Dsc08294 Dsc08082 Dsc08103 Dsc08107 Dsc08125 Dsc08130 Dsc08152 Dsc08227 Dsc08241 Dsc08281 Dsc08292 Dsc08297 Dsc08310 Dsc08384 Dsc08386 Dsc08391 Dsc08434 Dsc08436 Dsc08459 Dsc08482 Dsc08485 Dsc08500 Dsc08501 Dsc08508 Dsc08511
Рассказать всем:
Темы:
концерт
Читайте
по теме 
Аккордеонист Сервер Абкеримов выступил со своей программой в Праге
26.06.2015 14:23 Журнал
Аккордеонист Сервер Абкеримов выступил со своей программой в Праге
2109 0
Концерт ДДТ в Праге
27.05.2015 14:32 События
Концерт ДДТ в Праге
3725 0
Группировка «Ленинград» с концертом в Праге
07.05.2015 11:22 События
Группировка «Ленинград» с концертом в Праге
6131 0
Океан Ельзи в Праге
20.04.2015 12:27 События
Океан Ельзи в Праге
3308 0



Мобильная версия