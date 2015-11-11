Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге

Татьяна Михалёва 14:23 8003

10 ноября в клубе SaSaZu состоялся исторически первый концерт группы «Мумий Тролль» в Праге. Яркое, красочное шоу во главе с непревзойденным лидером группы Ильей Лагутенко не оставило никого равнодушным. Группа вышла на сцену чуть позже официального начала. На протяжении всего вечера публика «отрывалась» как под композиции из нового альбома «Пиратские копии», так и под любимые хиты «Утекай», «Невеста», «Инопланетный гость» и, конечно же, под ставший уже легендарным «Владивосток 2000». Отличительной чертой концерта стал мощный звук и специальный видеоряд, состоящий из анимационных клипов на большом ЛЕД-экране. Публика всех возрастов получила от артистов мощный заряд положительной искрящей энергии, а давние поклонники группы вдоволь поностальгировали под любимые песни, исполненные в несколько новой интерпретации.

Несмотря на то, что концерт состоялся в Праге впервые, группа успела побывать в столице Чехии и до этого. В 2000 году музыканты снимали в Праге клип на песню «Моя Певица» из альбома «Точно Ртуть Алоэ». «Возможно, некоторые из вас даже поучаствовали тогда в массовке», - сообщил Илья со сцены. Несколько лет назад Илья Лагутенко также приезжал в Прагу сам на концерт Тома Уэйтса. Будем надеяться, что и этот визит группы не был последним и Владивосток еще не раз приедет в Прагу, несмотря на дальние расстояния.