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Григорий Лепс в Праге: фотоотчет с концерта

Vladislava M 2505 0

27 февраля в концертном зале пражского мультикультурного комплекса Forum Karlín с аншлагом прошел концерт гангстера №1 российской эстрады – заслуженного артиста Григория Лепса. Послушать певца пришли почти 2000 человек. Певец подарил поклонникам два часа живой музыки, исполнив известные хиты и новые композиции. Прага стала одним из первых городов в списке юбилейного тура Лепса, в который он отправился в честь своего 55-летия.

Организовала мероприятие компания Berinart при информационной поддержке портала 420on.cz. Билеты на другие концерты в Чехии вы можете купить на сайте http://tickets.420on.cz и по адресу Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1. По вопросам информационной поддержки обращайтесь в редакцию по электронной почте  redakce@420on.cz.

Телефон для справок: +420 212 247 420

Фотограф: Julia Pashova

 

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Темы:
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