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Фоторепортаж с концерта группы Океан Ельзи в Праге

Vladislava M 432 0

2 апреля 2017 года в большом зале пражской «Люцерны» прошел почти трехчасовой концерт украинской группы «Океан Ельзи». Музыканты вернулись в Прагу спустя два года после прошлого успешного концерта, который также состоялся в апреле.

На выступлении в «Люцерне» собрались люди из разных стран, объединенные любовью к музыке «Океан Ельзи». Многие пришли в вышиванках, с венками на головах. В зале развевались флаги Украины, России и Беларуси.

Вокалист группы Святослав Вакарчук со сцены поблагодарил зрителей, приехавших на концерт из России. В их числе присутствовал и известный российский журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий и бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум», «Наше радио» и «Радио Ultra» Михаил Козырев. По словам Вакарчука, именно Козырев в свое время  открыл русскому слушателю украинскую музыкальную сцену.

Концерт начался с композиции «Майже весна» и прошел на одном дыхании. Музыканты исполнили многие песни из старых и новых альбомов, включая хиты «Там де нас нема», «Стіна», «Вище неба», 911 и др. Святослав Вакарчук порадовал поклонниц, взобравшись на к ним на балкон по железной конструкции сцены. Группу приняли очень тепло и три раза вызывали на бис.

Посмотрите, как проходил концерт, в нашем фоторепортаже.

Фотограф: Татьяна Михалёва

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