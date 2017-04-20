Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C

Фоторепортаж с концерта Валерия Меладзе в Праге

Vladislava M 949 0

19 апреля в Конгресс-центре в Праге состоялся долгожданный концерт одного из самых ярких артистов российской эстрады – Валерия Меладзе. В Чехию певец приехал в рамках европейского турне.

Меладзе в Праге ждали давно: выступление прошло с аншлагом, а для русскоязычной публики стало главным музыкальным событием этой весны.

Концерт организовала компания Guarant International при поддержке информационного портала 420on.cz. По вопросам организации и информационной поддержки мероприятий вы можете обратиться к нам по электронной почте redakce@420on.cz.

Благодарим за фотографии Татьяну Михалёву.

 

 

Img_4331 Img_4225 Img_4227 Img_4229 Img_4251 Img_4259 Img_4260 Img_4269 Img_4275 Img_4288 Img_4303 Img_4309 Img_4331 Img_4333 Img_4348 Img_4352 Img_4356 Img_4359 Img_4373 Img_4443 Img_4467 Img_4486 Img_4501 Img_4524 Img_4532 Img_4567 Img_4589 Img_4594 Img_4608 Img_4688 Img_4747 Img_4754 Img_4775 Img_4816 Img_4847 Img_4853
Рассказать всем:
Темы:
фото концерт Прага
Читайте
по теме 
Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге
04.05.2017 10:43 Журнал
Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге
275 0
Фоторепортаж с концерта группы Океан Ельзи в Праге
12.04.2017 11:44 События
Фоторепортаж с концерта группы Океан Ельзи в Праге
702 0
Концерт Дениса Мацуева в Праге
30.12.2016 12:12 События
Концерт Дениса Мацуева в Праге
2798 0
Свадебный фотопроект "Дыхание нежности"
16.06.2015 09:25 Журнал
Свадебный фотопроект "Дыхание нежности"
3237 0


Мобильная версия