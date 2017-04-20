Фоторепортаж с концерта Валерия Меладзе в Праге

Vladislava M 18:17 949

19 апреля в Конгресс-центре в Праге состоялся долгожданный концерт одного из самых ярких артистов российской эстрады – Валерия Меладзе. В Чехию певец приехал в рамках европейского турне.

Меладзе в Праге ждали давно: выступление прошло с аншлагом, а для русскоязычной публики стало главным музыкальным событием этой весны.

Концерт организовала компания Guarant International при поддержке информационного портала 420on.cz. По вопросам организации и информационной поддержки мероприятий вы можете обратиться к нам по электронной почте redakce@420on.cz.

Благодарим за фотографии Татьяну Михалёву.