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Фоторепортаж с демонстрации «Почему? Потому!» против Бабиша и Земана в Праге

Татьяна Михалёва 233 0

Вчера в Праге и других городах Чехии прошли демонстрации против министра финансов Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Люди требовали, чтобы политики ушли в отставку, так как, по их мнению, они не исполняют свои обязанности должным образом. Только на Вацлавской площади в центре Праги вчера вечером собралось около 20 тысяч человек. Протест в Праге продлился примерно 2,5 часа. Демонстранты несли транспаранты с надписями и рисунками против Земана и Бабиша. Этих политиков критиковали и выступающие на сцене, обвиняя их в злоупотреблении своим положением.

 

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Темы:
демонстрация Андрей Бабиш Милош Земан митинг Прага Чехия Акции
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