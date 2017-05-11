Фоторепортаж с демонстрации «Почему? Потому!» против Бабиша и Земана в Праге

Татьяна Михалёва 11:25 233

Вчера в Праге и других городах Чехии прошли демонстрации против министра финансов Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Люди требовали, чтобы политики ушли в отставку, так как, по их мнению, они не исполняют свои обязанности должным образом. Только на Вацлавской площади в центре Праги вчера вечером собралось около 20 тысяч человек. Протест в Праге продлился примерно 2,5 часа. Демонстранты несли транспаранты с надписями и рисунками против Земана и Бабиша. Этих политиков критиковали и выступающие на сцене, обвиняя их в злоупотреблении своим положением.