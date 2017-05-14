Фоторепортаж с литературного фестиваля «Мир книги»

Татьяна Михалёва 23:28 444

В пражском выставочном комплексе «Выставиште Голешовице» прошёл 23-й четырехдневный литературный фестиваль и ярмарка «Мир книги» (чеш. «Svět knihy»), на котором чешские и зарубежные издательства каждый год представляют как книжные новинки, так и лучшие из ранее изданных книг. В этом году свои стенды открыли более чем 400 участников из 30 стран. На ярмарке также можно было найти стенд с российскими книгами и учебниками. В рамках ярмарки выступило много известных писателей из разных стран мира. «Мир книги» каждый год посещает до 40 000 любителей литературы.