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Фотоотчёт с мультикультурного фестиваля RefuFest

Татьяна Михалёва 258 0

С 26 по 28 мая в открытых просторах "Nákladové nádraží  Žižkov" прошёл 12-й по счету мультикультурный фестиваль RefuFest, который ежегодно в Праге проводит некоммерческая организация  InBáze начиная с 2005 года. Главная цель фестиваля - познакомить чешское общество с культурой и традициями иностранцев, проживающих на территории Чехии, как завяляют сами организаторы «без предрассудков и страха». В этом году свою культуру и национальную кухню на фестивале представляли такие страны как Мексика, Пакистан, Куба, Россия, Украина, Беларусь, а также Республика Якутия, Татарстан и многие другие. Дискуссии на актуальные темы, касающиеся иностранцев в Чехии, музыкальные выступления и мастер-классы были, уже традиционно, неотъемлемой частью фестиваля.

 

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Темы:
Прага фестиваль иностранцы Министерство внутренних дел культура
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